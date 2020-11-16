Вчера, 15 ноября, в Украине прошел второй местных выборов (избирали мэров в некоторых городах - Ред.) и наблюдатели отметили ряд нарушений избирательного процесса.

Так, например, в Украинке Киевской области на четырех избирательных участках, выявлено 22 избирательных бюллетеня, имеющих признаки подделки. На них также присутствуют отметки в виде печати участковых избирательных комиссий.

При подсчете голосов на вечернем заседании члены комиссий начали массово выявлять фейковые избирательные бюллетени с печатями УИК и обозначениями "ЗА" в клетке у кандидата от "Европейской Солидарности" Александра Туренко, как передает ГО "Опора".

Соперником Туренко на выборах мэра была Оксана Кирилюк от "Слуги народа".

Напомним, пресс-секретарь полиции Киевской области заявила о том, что вчера днем ​​был задержан человек, который подделывал избирательные бюллетени и раздавал их другим гражданам, чтобы те бросили их в избирательную урну, за что предлагал 100 грн.

На каждом таком бюллетене есть печать УИК. Поэтому, вероятно, речь идет и о подделке собственно печати УИК. Всего на избирательных участках Украинки было зафиксировано 22 таких избирательных бюллетеня, которые комиссии фиксировали как "посторонние предметы".

В УИК № 320748 во время открытия избирательной урны избирательная комиссия зафиксировала 10 фейковых бюллетеней с отметками за кандидата от "Европейской Солидарности".

В УИК № 320767 - 4 поддельных бюллетеня с отметками за кандидата от "Европейской Солидарности". При этом на участке обнаружили нехватку 2 настоящих бюллетеней.

В УИК № 320773 - 6 фейковых избирательных бюллетеней с отметками за кандидата от "Европейской Солидарности". Как выяснилось во время подсчета голосов на участке не хватало 3 настоящих бюллетеней.

В УИК № 320772 - 2 фейковых избирательных бюллетеня с отметками за кандидата от "Европейской Солидарности" и номером и печатью другой УИК.

Напомним, согласно части 2 статьи 158-3 Уголовного кодекса Украины подделка или незаконное изготовление избирательной документации, документации референдума, использование или хранение незаконно изготовленной или поддельной избирательной документации, документации референдума, а так же включение в избирательную документацию или документацию референдума заведомо недостоверных сведений - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.



Ранее "Страна" сообщала, что на выборах мэра Краматорска самовыдвиженец Гончаренко побеждает действующего главу города.