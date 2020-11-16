Пандемия идет по планете, фото: arcgis.com

По данным на утро 16 ноября (07.00 по Киеву - Ред.) число зараженных коронавирусом на планете составило 54 369 609 человек. Такие данные приводит американский университет Дж. Хопкинса, который отслеживает ситуацию в глобальном масштабе в режиме онлайн.

Лидируют в печальном рейтинге по-прежнему США. На втором месте - Индия, и на третьем - Бразилия. Всего же с начала глобальной пандемии в мире скончались 1 317 131 человека.

Вот какое положение в наиболее пораженных странах на 16 ноября

1. США 11 036 937 зараженных

2. Индия  8 845 127

3. Бразилия 5 863 093 

4. Франция 1 915 713  

5. Россия 1 910 149 

6. Испания 1 458 591 

7. Британия 1 372 884 

8. Аргентина 1 310 491 

9. Колумбия 1 198 746 

11. Италия 1 178 529.

Ранее "Страна" сообщала, что больной Covid-19 министр Степанов позвонил врачу, чтобы узнать, как ему лечиться.

Также мы рассказывали, что сопредседатель фракции "Оппоплатформа" Вадим Рабинович заразился коронавирусом.

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