Число зараженных Covid-19 на Земле перевалило за 54 миллиона человек
По данным на утро 16 ноября (07.00 по Киеву - Ред.) число зараженных коронавирусом на планете составило 54 369 609 человек. Такие данные приводит американский университет Дж. Хопкинса, который отслеживает ситуацию в глобальном масштабе в режиме онлайн.
Лидируют в печальном рейтинге по-прежнему США. На втором месте - Индия, и на третьем - Бразилия. Всего же с начала глобальной пандемии в мире скончались 1 317 131 человека.
Вот какое положение в наиболее пораженных странах на 16 ноября
1. США 11 036 937 зараженных
2. Индия 8 845 127
3. Бразилия 5 863 093
4. Франция 1 915 713
5. Россия 1 910 149
6. Испания 1 458 591
7. Британия 1 372 884
8. Аргентина 1 310 491
9. Колумбия 1 198 746
11. Италия 1 178 529.
Ранее "Страна" сообщала, что больной Covid-19 министр Степанов позвонил врачу, чтобы узнать, как ему лечиться.
Также мы рассказывали, что сопредседатель фракции "Оппоплатформа" Вадим Рабинович заразился коронавирусом.