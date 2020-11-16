По данным на утро 16 ноября (07.00 по Киеву - Ред.) число зараженных коронавирусом на планете составило 54 369 609 человек. Такие данные приводит американский университет Дж. Хопкинса, который отслеживает ситуацию в глобальном масштабе в режиме онлайн.

Лидируют в печальном рейтинге по-прежнему США. На втором месте - Индия, и на третьем - Бразилия. Всего же с начала глобальной пандемии в мире скончались 1 317 131 человека.

Вот какое положение в наиболее пораженных странах на 16 ноября



1. США 11 036 937 зараженных

2. Индия 8 845 127



3. Бразилия 5 863 093



4. Франция 1 915 713



5. Россия 1 910 149

6. Испания 1 458 591

7. Британия 1 372 884



8. Аргентина 1 310 491



9. Колумбия 1 198 746



11. Италия 1 178 529.



Ранее "Страна" сообщала, что больной Covid-19 министр Степанов позвонил врачу, чтобы узнать, как ему лечиться.

Также мы рассказывали, что сопредседатель фракции "Оппоплатформа" Вадим Рабинович заразился коронавирусом.