Дональд Трамп, который не признает свое поражение на выборах президента США, еще до окончания своей каденции намерен принять ряд новых жестких мер против Китая.

Так Белый дом планирует ввести санкции или торговые ограничения против большого количества китайских компаний, государственных структур и должностных лиц за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге, а также за угрозу национальной безопасности США.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

Также, по их данным, администрация президента США обсуждает расширение списка Пентагона, в который входят китайские компании, связанные с военными структурами КНР. Кроме того, официальные лица планируют бороться с растущим применением принудительного труда Китаем в высококонкурентной рыболовной промышленности. При этом источники призывают не ожидать больших шагов из-за Тайваня или масштабного закрытия китайских консульств в США.

Администрация Трампа планирует принять жесткие меры, чтобы сделать для его конкурента на президентских выборах Джо Байдена неприемлемым изменение политического курса в отношении КНР. Также ожидается, что директор Национальной разведки Джон Рэтклифф скоро опубликует разведданные о "подлых" действиях Китая внутри США.

Напомним, 13 ноября господин Трамп подписал указ, запрещающий американцам инвестировать в китайские компании, оказывающие поддержку армии и силовым структурам Китая. Указ вступит в силу 11 января - как раз за девять дней до инаугурации нового президента США.

В материале "Он выиграл только в глазах фальшивых СМИ" мы рассказали, почему Трамп отказался признать победу Байдена и что планирует делать в будущем.