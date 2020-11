Сегодня ночью, 16 ноября, в 02.37 (время киевское - Ред.) компания SpaceX успешно запустила в космос пилотируемый корабль Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами на борту.

Видео запуска показал официальный Twitter SpaceX.

Запуск был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Через 12 минут корабль вышел на орбиту. Примерно через девять минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила вертикальную посадку на автоматическую плавучую платформу Just Read the Instructions, которая расположена в Атлантике в 536 км от космодрома.

В состав экипажа вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи. Их миссия на МКС продлится шесть месяцев.

Стыковка Crew Dragon с Международной космической станцией (МКС) запланирована на следующий после запуска день. Астронавты присоединятся к членам 64-й экспедиции на МКС в составе российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

Как сообщали в NASA, cначала люк капсулы не удалось герметично закрыть с первого раза из-за попадания постороннего материала. В результате в капсуле незначительно упало давление. В ходе осмотра техники неисправность устранили.

We have passed the leak check. Liftoff is still scheduled for 7:27pm ET. #LaunchAmerica pic.twitter.com/iUqPo0ZfEX