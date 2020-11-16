Заболевший коронавирусом министр здравоохранения Украины Максим Степанов позвонил врачу, чтобы тот дал ему советы по лечению.

Об этом Степанов рассказал в видео, опубликованном в Facebook.

"В контакт-центре МОЗ мне дали номер телефона врача, который даст рекомендации по лечению в связи с тем, что у меня нет семейного врача. Набираем этот номер", – отметил Степанов.

Так, министру пришлось ждать ответа больше минута. После чего он, не называя своего имени, рассказал врачу, что получил положительный тест на Covid-19 и хочет узнать, как ему лечить инфекцию.

Врач, которому позвонил Степанов, сообщил, что полноценное лечение проводит семейный врач, и попросил назвать симптомы болезни. Министр ответил, что у него нет кашля и боли в горле, а из симптомов только головная боль и температура 37,2-37,3 градуса.

В итоге ему порекомендовали сбивать температуру, только если она выше 38. А от головной боли "прописали" ибупрофен или парацетамол. Также нужно пить витамин С и Д, цинк и много теплой жидкости.

"В принципе все советы соответствуют нашему протоколу. Отвечают плюс-минус потому, что у нас записано при легком течении болезни. Не посоветовали мне принимать антибиотики. То, с чем мы боремся уже несколько месяцев", – подчеркнул Степанов.

Напомним, 14 ноября стало известно, что глава Минздрава Степанов заразился коронавирусом.

Ранее Степанов уже рассказывал о своем самочувствии. Он описал его как "терпимое".

Также министр пообещал стать ковид-блогером и отчитываться о лечении каждый день.