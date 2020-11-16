Попасть в Таиланд, границы которого закрыты для стран с высоким уровнем заболеваемости Covid-19, могут лишь те иностранные туристы, у которых на банковском счете хранится не менее $17 тысяч (более 466 тысяч гривен по курсу).

Об этом информирует туристический портал Travel Off Path.

Сообщается, что наличие круглой суммы на счете не единственное условие для попадание в страну. Так, туристы перед вылетом в Таиланд должны иметь при себе отрицательный тест на Covid-19, который был сделан в течение 72 часов до полета. По прилету туристам сделают второй тест на коронавирус.

"В случае положительного результата теста путешественник будет переведен в государственную больницу на карантин", - говорится в сообщении.

При этом даже если результаты обоих тестов окажутся отрицательными, путешественники обязаны провести две недели в самоизоляции.

Кроме того, туристы должны оформить визу типа TR стоимостью $50 (1500 гривен), а сумма страховки должна составлять не менее $100 тысяч на весь срок пребывания в Таиланде.

При этом долгосрочные визы типа STV со сроком действия 90 дней доступны только жителям государств с низким уровнем распространения коронавирусной инфекции, а TR позволит находится в Таиланде на протяжении 60 дней с возможностью продления этого срока еще на 30 суток.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодня Таиланд закрыт для граждан Украины и граждан других стран из "красного" списка с высоким уровнем заболеваемости.

Напомним, ранее заместитель руководителя Туристического направления Таиланда (ТАТ) Чаттан Кунджара На Аюдхья заявил, что границы Таиланда из-за коронавируса могут остаться закрытыми до 2021 года для большинства стран.

Ранее мы писали о том, как туристы могут попасть на таиландский остров Пхукет.