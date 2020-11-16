Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с больным Covid-19. Он продолжит работать из своей резиденции на Даунинг-стрит.

Об этом в воскресенье, 15 ноября, сообщил журналист BBC Фергус Уолш.

По его данным, на днях Джонсон более получаса общался с депутатом Ли Андерсоном, у которого спустя некоторое время подтвердилась коронавирусная болезнь.

"Премьер-министр чувствует себя хорошо, у него нет симптомов Covid-19", - заявили в пресс-службе правительства Британии.

Напомним, весной этого года британский премьер уже болел Covid-19. Тогда заболевание у него протекало тяжело, главу правительства даже госпитализировали в реанимационное отделение. После выздоровления у него родился сын, которого премьер назвал в честь медиков, спасших Джонсону жизнь.