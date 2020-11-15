В Кривом Роге суд приговорил мужчину, который пытался украсть бутылку коньяка в супермаркете и подрался с охранником, к четырем годам лишения свободы.

Об этом сообщает издание "Первый Криворожский".

Обвинительный приговор в ноябре 2020 года вынесла судья Ингулецкого райсуда Наталья Князева.

Как отмечается, в июне 2020 года около 2:00 в супермаркете АТБ на территории Ингулецкого района мужчина совершил кражу. Он украл бутылку коньяка, стоимость в 140 гривен.

В результате его попытался задержать охранник супермаркета, после чего началась драка. На место прибыли сотрудники полиции.

Материалы уголовного дела передали в суд. Криворожанина приговорили к 4 годам лишения свободы.

Напомним, ранее отец в Киеве сдал сына и его друзей полиции за кражу автомобильных колес.

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