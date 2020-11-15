На выборах мэра Краматорска Донецкой области победу одерживает самовыдвиженец Александр Гончаренко.

Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, передает "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая поддержала на этих выборах Гончаренко.

"Александр Гончаренко набирает 58,86%, а его конкурент – действующий мэр города Андрей Панков, которого поддерживала "Слуга народа", – всего 41,14%. Подсчет не завершен только на одном участке, результаты которого существенно не повлияют на итоги волеизъявления жителей Краматорска", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что явка на выборах мэра Краматорска во втором туре составила 23,14%, став одной из самых низких в Украине в этот день.

"Страна" следит за вторым туром местных выборов в обновляемом материале.