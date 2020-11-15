В Южной Корее в ходе испытаний капсулы вакуумного поезда, которые начались еще в июня 2017 года, удалось развить рекордную для этого вида транспорта скорость.



Об этом сообщает Business Korea.



Так, концепция транспортного средства Hyperloop, предложенного Илоном Маском, подразумевает достижения высоких скоростей без какого-либо шума. Это возможно благодаря магнитной левитации, с помощью которой капсулы перемещаются в безвоздушных туннелях. Пока серийных образцов нового транспорта нет, а существуют лишь тестовые образцы.



Один из них, представленный в виде демонстрационной масштабной модели, испытали в Южной Корее.



"Корейский научно-исследовательский институт железных дорог (Korail) протестировал уменьшенный вариант капсулы и смог разогнать её до 1019 км/ч, что практически равно скорости звука (около 1191 км/ч). Предыдущий рекорд скорости Hyperloop также был установлен Korail и составлял 714 км/ч", - говорится в материале.



Южная Корея надеется запустить сеть Hyperloop к 2024 году, сократив время в пути между Сеулом и Пусаном с трех часов до 30 минут. В стране уже есть высокоскоростные поезда, курсирующие по этому маршруту, но правительство стремится сделать поездки практически сверхзвуковыми, чтобы сократить время в дороге.



Также напомним, что испытания еще одного своего изобретения Илон Маск завершились провалом. По информации издания, специалисты потеряли контроль над гидравлической системой прототипа ракеты SpaceX Starship SN8.



Ранее мы сообщали, что в России испытали первый водородный беспилотный грузовик. Уже со следующего года такие автомобили будут использоваться самой компанией для предоставления сервиса грузоперевозок.