Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который уехал в США на несколько месяцев, показал новое фото, на котором видно, что политик набрал несколько лишних килограммов. Это тут же подметили комментаторы под постом.

Снимок Гончарук выложил на своей странице в Facebook.

На нем он позирует на фоне морского пейзажа Рехобот-Бич в штате Делавэр.

"Рехобот-Бич — именно здесь новоизбранный президент (Джо Байден - Ред.) провел первый уикенд в новом статусе", - подписал он фото.

Пользователи обратили внимание на то, что он резко располнел:

"Ох и накушал харизму!", "Алексей, тебя очень разнесло, занимайся спортом", "Похудейте, ибо не поместитесь в самолет, когда будете возвращаться в Украину", "Хорошего человека должно быть много", "Бургеры там вкусные", - пишут пользователи под комментариями к фото Гончарука.

Напомним, Гончарук занимал пост премьер с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020. С конца сентября бывший премьер находится в США. "Последующие месяцы проведу в Северной Америке. Преимущественно на Вашингтонщине. Там будет происходить много важного, что будет непосредственно влиять и на Украину", - заявлял он.

Также мы рассказывали, что Гончарук в США провел вечер за бокалом вина с куратором Украины Кентом и бывшими послами.