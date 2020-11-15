Во втором туре выборов президента Молдовы приняли участие почти 53% избирателей внутри страны и за рубежом. Свои голоса отдали около 1,65 миллионов избирателей.

Об этом в воскресенье, 15 ноября, информирует пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Так, по состоянию на 22:37 в ЦИК поступили данные об участии в выборах 1 644 728 граждан Молдовы (52,7% избирателей), из них внутри страны проголосовали 1 387 373 человек (48,45%), за рубежом - 257 355 (4,25% - рекордный показатель) соответственно.

По данным комиссии, во втором туре выборов проголосовали на 400 тысяч больше избирателей, чем в первом туре. Что касается зарубежных участков, на части которых голосование еще продолжается, там проголосовали на 100 тысяч человек больше, чем двумя неделями ранее.

После обработки 90,34% протоколов с избирательных участков кандидат от партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует с показателем 51,48% голосов, действующий глава государства Игорь Додон набирает 48,47%.

В свою очередь Додон заявил, что опережает своего оппонента по числу голосов, отданных избирателями внутри страны.