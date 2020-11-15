После обработки 90,34% протоколов с избирательных участках во время второго тура выборов президента Молдовы лидирует бывший премьер и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду, набрав 51,48%.

Об этом сообщает ЦИК Молдовы.

Так, Санду лидирует на выборах с 51,53%, а за действующего президента Игоря Додона проголосовали 48,47% избирателей.

Согласно законодательству республики, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.

Напомним, в воскресенье в Молдове прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон.

Как сообщалось, ранее Додон заявил о победе с большим отрывом над Санду.