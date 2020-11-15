В Днепропетровской области, где обнаружили крупную утечку данных в клинике, на пожаре погибли трое малолетних детей.



Об этом сообщает начальник Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Андрей Кульбач на своей странице в Facebook.

"В 15:55 сегодня в селе Быково Криничанского района загорелось в середине частного дома по улице Молодежной. В это время в доме находились три ребенка: 2015, 2017 и 2019 годов рождения. Их жизни унес пожар", - говорится в сообщении.



Кульбач добавил, что в 17:17 возгорание ликвидировали на общей площади 25 кв. м. Были уничтожены домашнее имущество, перекрытие и крыша дома.



В данный момент причина пожара устанавливается правоохранителями.



Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре вспыхнул пожар на агрегатном заводе, который не могут потушить уже шестой час. На месте работают более 5 пожарных расчетов, огонь быстро распространяется по помещению.



Также напомним, что под Днепром мужчина утонул в зерне. Так, по предварительной информации, мужчина был сотрудником предприятия. Во время работ он выронил из рук лопату, после чего самостоятельно открепил страховку, пренебрегая правилами безопасности.