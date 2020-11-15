В Беларуси во время протестных акций в воскресенье силовики задержали более 900 человек.

Об этом сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

По данным на 22:15 в списке "Весны" 964 человека. Он продолжает дополняться.

Больше всего задержаний произошло в Минске. Однако правозащитники сообщают и о задержаниях в Гомеле, Светлогорске, Новогрудке, Бобруйске, Гродно, Пинске, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Могилеве, Осиповичах, Жлобине, Молодечно, Ивье.

Кроме того, в ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержания в белорусской столице. Кроме того, в милиции подтвердили использование спецсредств.

Напомним, в Беларуси с начала августа продолжаются протесты против итогов выборов президента, на которых победителем объявили действующего главу государства Александра Лукашенко.

Как сообщалось, Лукашенко заявил, что хотел провести перевыборы в Беларуси, но его отговорил Путин.

Также мы писали, что Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО.