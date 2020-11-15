Нацполиция насчитала в Одессе больше всего нарушений во время сегодняшних выборов
Полиция открыла семь уголовных дел и составила семь административных протоколов по факту нарушений в ходе голосования во втором туре местных выборов в Украине.
Об этом в воскресенье, 15 ноября, заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич.
"В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и оказывали им правовую оценку. В результате составлено четыре админпротокола и начато семь уголовных производств", - сказал Фацевич.
Он добавил, что все избирательные участки закрылись, сейчас идет подсчет голосов. Полицейские продолжают следить за правопорядком возле участков и сопровождать членов окружных избиркомов и документы к территориальным избиркомам.
За день голосования полиция зафиксировала 110 сообщений о нарушениях избирательного процесса в:
- Одесской области - 35;
- Херсонской области - 27;
- Киевской области - 20;
- Донецкой области - 9;
- Сумской области - 8;
- Волынской области - 6;
- Хмельницкой области - 5.
"По результатам проведенных проверок составлено по два административных протокола по ст. 212-23 (Повреждениt, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня) в Киевской и Херсонской областях и по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) КоАП в Херсонской и Одесской областях", - добавили в полиции.
Всего в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о семи уголовных производствах:
- Три - по ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины (в Одесской области);
- Одно - по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) в Одесской области;
- Одно - по ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) в Киевской области;
- Одно - ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) в Одесской области;
- Одно - ст. 296 (хулиганство) в Донецкой области.
Напомним, сегодня неизвестные "заминировали" здание городского ТИК в ходе голосования на выборах мэра Одессы.
"Страна" следит за ситуацией вокруг второго тура выборов в обновляемом материале.