Полицейские продолжают следить за правопорядком у зданий окружных избиркомов. Фото: МВД

Полиция открыла семь уголовных дел и составила семь административных протоколов по факту нарушений в ходе голосования во втором туре местных выборов в Украине.

Об этом в воскресенье, 15 ноября, заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

"В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и оказывали им правовую оценку. В результате составлено четыре админпротокола и начато семь уголовных производств", - сказал Фацевич.

Он добавил, что все избирательные участки закрылись, сейчас идет подсчет голосов. Полицейские продолжают следить за правопорядком возле участков и сопровождать членов окружных избиркомов и документы к территориальным избиркомам.

За день голосования полиция зафиксировала 110 сообщений о нарушениях избирательного процесса в:

  • Одесской области - 35;
  • Херсонской области - 27;
  • Киевской области - 20;
  • Донецкой области - 9;
  • Сумской области - 8;
  • Волынской области - 6;
  • Хмельницкой области - 5.

"По результатам проведенных проверок составлено по два административных протокола по ст. 212-23 (Повреждениt, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня) в Киевской и Херсонской областях и по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) КоАП в Херсонской и Одесской областях", - добавили в полиции.

Всего в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о семи уголовных производствах:

  • Три - по ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины (в Одесской области);
  • Одно - по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) в Одесской области;
  • Одно - по ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) в Киевской области;
  • Одно - ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) в Одесской области;
  • Одно - ст. 296 (хулиганство) в Донецкой области.

Одесса стала рекордсменом по нарушениям избирательного процесса на выборах мэра. Скриншот: Нацполиция

Одесса стала рекордсменом по нарушениям избирательного процесса на выборах мэра. Скриншот: Нацполиция

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