Полиция открыла семь уголовных дел и составила семь административных протоколов по факту нарушений в ходе голосования во втором туре местных выборов в Украине.

Об этом в воскресенье, 15 ноября, заявил замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

"В целом день голосования прошел без серьезных нарушений избирательного процесса. Полицейские оперативно отрабатывали все сообщения и оказывали им правовую оценку. В результате составлено четыре админпротокола и начато семь уголовных производств", - сказал Фацевич.

Он добавил, что все избирательные участки закрылись, сейчас идет подсчет голосов. Полицейские продолжают следить за правопорядком возле участков и сопровождать членов окружных избиркомов и документы к территориальным избиркомам.

За день голосования полиция зафиксировала 110 сообщений о нарушениях избирательного процесса в:

Одесской области - 35;

Херсонской области - 27;

Киевской области - 20;

Донецкой области - 9;

Сумской области - 8;

Волынской области - 6;

Хмельницкой области - 5.

"По результатам проведенных проверок составлено по два административных протокола по ст. 212-23 (Повреждениt, сокрытие, уничтожение своего избирательного бюллетеня) в Киевской и Херсонской областях и по ст. 212-10 (Нарушение ограничений относительно ведения предвыборной агитации, агитации в день проведения референдума) КоАП в Херсонской и Одесской областях", - добавили в полиции.

Всего в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о семи уголовных производствах:

Три - по ст. 157 (воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины (в Одесской области);

Одно - по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) в Одесской области;

Одно - по ст. 158-3 (фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации) в Киевской области;

Одно - ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) в Одесской области;

Одно - ст. 296 (хулиганство) в Донецкой области.

Напомним, сегодня неизвестные "заминировали" здание городского ТИК в ходе голосования на выборах мэра Одессы.

"Страна" следит за ситуацией вокруг второго тура выборов в обновляемом материале.