Новым президентом Молдовы стала Майя Санду - бывший премьер и лидер оппозиционной партии "Действие и солидарность". Она считается прозападным кандидатом и выступает за сближение с Румынией.

Во втором туре выборов Санду на 5% опережает действующего главу государства, Игоря Додона (его считают пророссийским политиком) - 52% против 47% по подсчетам более 95% избирательных протоколов.

В первом раунде она также лидировала с небольшим отрывом, что стало неожиданностью на фоне прогнозов, которые прочили первое место ее сопернику.

Своим успехом Санду во многом обязана молдавским заробитчанам, которые трудятся в Европе (на работу за границу из-за тотальной нищеты выехал каждый третий молдаванин). И которые, в основном, голосовали за Санду.

Как шутят в соцсетях, теперь в таборе новый барон, точнее - "баронка". Ее победа может непосредственно отразиться на Украине из-за возможной разморозки давнего конфликта в Приднестровье - регионе Молдовы, который с 1992 года не контролируется Кишиневом и является непризнанной республикой.

"Страна" разбиралась в последствия победы Майи Санду.

Сорос, Туск и диаспора

48-летняя Санду, выпускница Гарварда, баллотировалась в президенты во второй раз, на прошлых выборах ей не удалось победить Додона, которого выбрали после долгого правления различных "проевропейских" коалиций.

Премьером политик стала в июне прошлого года в результате коалиционного соглашения между Партией социалистов Додона и политическим блоком ACUM.



Тогда она сразу заявила, что приоритетом ее правительства будет налаживание отношений с Евросоюзом. Она добавила, что открыта к диалогу с Россией, но у нее остался имидж политика-националиста. А еще - тесно связанной с прозападными НПО, живущими за гранты Сороса.

Через пару месяцев парламент вынес ее правительству вотум недоверия по инициативе социалистов.



"Я жалею, что позволил Санду стать премьер-министром и подписал указ о ее назначении, она доказала, что ничего не может сделать для страны. А сейчас она хочет стать президентом, потому что там не будет ответственности", - сказал Додон в пятницу, накануне второго тура.

В то же время Санду поддержали европейские лидеры - бывший премьер-министр Польши и председатель Европейского совета Дональд Туск, председатель Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Как и в первом туре, за нее вновь проголосовали крупные города страны, молодежь и диаспора в Европе. Додона поддерживали в основном на периферии и живущие в России молдоване.

Голосование из-за рубежа на этих выборах было рекордным. Из других стран проголосовал каждый шестой молдаванин (почти 250 тыс. голосов из 1,5 млн).

Во время брифинга после закрытия избирательных участков Санду заявила, что ее предвыборная кампания была направлена в том числе против коррупции, а ее оппонентам не удалось разобщить граждан республики. Часть своей речи Санду произнесла на русском языке.

Додон также выступил с заявлением, в котором поблагодарил всех проголосовавших на выборах и призвал всех участников избирательной кампании к спокойствию, поскольку Молдове не нужна дестабилизация.

Как сказал Додон, особенно важно, что произойдет в стране после выборов, независимо от того, кто победит в этой президентской гонке.

В принципе, его партия до сих пор контролирует парламент, который в Молдове имеет еще большие полномочия, чем президент.

Хотя после победы Санду велика вероятность, что она его распустит, чтоб провести новые выборы и получить свое большинство.

"Война России с НАТО из-за Приднестровья"

За Санду проголосовали те, кто хочет сближения с Западом, а победительница выборов вообще намекала на возможность присоединений Молдовы к Румынии. Что может вызвать отторжение в непризнанной республике Приднестровье (прямо на границах с Украиной), которая ориентирована на Россию.

Голосование в Приднестровье уже привело к стычкам, а эксперты прогнозируют дальнейшее обострение.

Близкий к Кремлю политолог Сергей Марков описывает сценарий, по которому ценой смены лидера в Молдове может стать чуть ли не война с участием Украины вплоть до войны России против НАТО.

"Если победит Майя Санду, то возможен катастрофический сценарий. Санду гражданка Румынии и не скрывает, что хочет присоединения Молдавии к Румынии. Против этого 75% граждан Молдавии, которые хорошо знают из истории, что когда Молдавия была частью Румынии, то молдаване были людьми второго сорта. Но понятно, что в современном мире нежелание большинства граждан не останавливает смелых политиков, готовых ломать общество через колено. Санду из таких. Тоже, как и Пашинян, птенцы гнезда Сороса.

Если Санду станет президентом и сдаст Молдавию, то что будеть с Приднестровьем? Отдать Приднестровье России, как этого хотят приднестровцы, Румынии не позволят ни США ни ЕС. То есть Приднестровье или объявят румынским или сдадут бандеровской Украине. Приднестровцы будут категорически против. Тогда румынский армия может при поддержке украинской армии начать военную операцию в Приднестровье. Но там живут граждане России. Бросить их под власть румынских или бандеровских полицаев Россия не сможет. Тогда начнется военная операция России по защите Приднестровья. А это война против Румынии - страны НАТО. И прерываться российской армии придется через территорию Украины. Бандеровский режим будет категорически против. Придется бить и по нему.

Так в несколько дней может начаться большая европейская война России против НАТО и против американского режима, захватившего власть над Украиной. Так часто бывало в истории, - небольшие кажется политические изменения в маленькой стране приводят в движение большие державы и начинается большая война. Остановить ее это задача для всех ответственных политиков. Но где их сейчас найти, ответственных политиков?" - написал Марков на своей странице в Facebook.

Додон перед выборами также намекал на возможную вспышку в Приднестровье в случае победы оппонентки.

"Не нужно делить людей по национальностям и называть "сепаратистами" граждан Молдовы, которые живут в Приднестровье или в Гагаузии, как это делает Майя Санду и члены её партии. Мы не допустим провоцирования конфликтов, как в начале 90-х. Эти люди не сепаратисты, это наши граждане", - заявил Додон.

Санду заявляла, что у прежних правительств страны не было стратегического подхода к урегулированию приднестровского конфликта.

"Этот конфликт - за некоторыми исключениями - послужил источником дохода для политиков по обе стороны Днестра. Огромный источник денег, о котором никто нигде не отчитывается", - заявила Санду в интервью Deutsche Welle.

По ее мнению, "первым важным условием изменения ситуации является остановка теневого газового и энергетического бизнеса, а также контрабанды из Приднестровья, посредством которых коррумпированные политики в Молдове получают нелегальные доходы".

Высказывалась Санду о Приднестровье и в интервью Гордону, упомянув Украину в этом контексте.

"Мы очень надеемся на поддержку официального Киева, потому что по-другому решить ситуацию в Приднестровье мы не сможем", – заявила Санду.

Есть и другое мнение - что из-за возможных катастрофических последствий война в Приднестровье не нужна Западу, который будет максимально сдерживать ситуацию.

"Нет предпосылок к эскалации приднестровского вопроса, тем более с участием румын или украинцев. Санду не говорила ничего такого, что может привести к обострению. Она заявляла лишь о необходимости вывезти старые боеприпасы, которые охраняют российские военные, что сделает нецелесообразным дальнейшее присутствие подразделений РФ. Что касается объединения с Румынией, то Бухарест не примет Молдову в свой состав. Это спорный вопрос в обеих странах. Кроме того, это просто невозможно по правилам ЕС, куда входит Румыния (тогда бы вслед и Польша, Венгрия смогли бы претендовать, например, на земли Украины). Санду же высказывалась о возможности референдума по этому вопросу. Но идею о присоединении к Румынии, по соцопросам, поддерживают около 25 процентов жителей", - сказал нам молдавский политолог Думитру Бунеску.

"Не исключен реванш"

Источники "Страны" в политических кругах Молдовы полагают, что с приходом Санду может повториться ситуация с правлением прозападных коалиций, когда вместо сближения с ЕС произошел ряд коррупционных скандалов.

Самый крупный - с выводом из молдавских банков миллиарда евро, после которых испортились отношения с Брюсселем, страна погрязла в очередном политическом и экономическом кризисе, и победил социалист Додон.

"Сейчас у молдован, в основном живущих за границей и жителей Кишинева, эйфория. Но Молдова подобное уже переживала, когда к власти 10 лет назад приходили прозападные силы, но жить лучше не становилось. Наоборот, Молдова как была, так и остается одной из самых бедных стран Европы. И отстранённый от власти олигарх Плахотнюк, хоть временно отошел в тень, но по-прежнему играет первую скрипку. То есть править дальше будет олигархат, который будет делить потоки уже при Санду. А люди - беднеть (ведь российский рынок может быть закрыт). Поэтому через какое-то время молдаване вновь могут разочароваться, и не исключен реванш пророссийских сил, например, после парламентских выборов. Ведь Молдова - парламентская республика, и должность премьера в стране весомее президента", - говорит нам источник.