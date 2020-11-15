Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на критику, которая посыпалась в его сторону после матча нашей команды с Германией (1:3).



Об этом 23-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.



"В очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать. К счастью или к сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на чужой половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.

Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой", - написал Зинченко.



После этого футболист ограничил доступ к своему аккаунту в Instagram, который теперь доступен только подписчикам.







Подробнее о матче сборной Украины и Германии читайте в нашем материале. Поединок ознаменовался также и коронавирусным скандалом между Украинской ассоциацией футбола и киевским "Динамо".