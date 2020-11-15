Футболист сборной Украины сообщил о пожеланиях смерти его семье из-за поражения немцам
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко отреагировал на критику, которая посыпалась в его сторону после матча нашей команды с Германией (1:3).
Об этом 23-летний футболист сообщил на своей странице в Instagram.
"В очередной раз убедился, какой у нас народ и как они умеют поддерживать. К счастью или к сожалению, спрос уже такой, что ошибаться на чужой половине поля уже не позволительно. За потерю мяча на чужой половине поля, я повторюсь, люди желают тебе и твоей семье смерти.
Чувствуя ответственность за поражение на себе, обращаюсь к адекватным болельщикам, которых у нас, к сожалению, осталось мало. Нас всех с вами ждет финал, будьте с командой", - написал Зинченко.
После этого футболист ограничил доступ к своему аккаунту в Instagram, который теперь доступен только подписчикам.
Подробнее о матче сборной Украины и Германии читайте в нашем материале. Поединок ознаменовался также и коронавирусным скандалом между Украинской ассоциацией футбола и киевским "Динамо".