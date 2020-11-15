Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович заявил, что заразился коронавирусом.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 15 ноября.

"К сожалению поймал коронавирус! Будем лечиться", - написал политик.



Ранее "Страна" сообщала, что вчера, 14 ноября глава Минздрава Степанов сообщил, что получил положительный тест на Covid-19. Он призвал всех не посещать места скопления людей, придерживаться карантинных ограничений и беречь себя и своих близких.



Также напомним, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заразился коронавирусом. По его словам, он чувствует себя хорошо, находится сейчас на изоляции и будет работать дистанционно. На следующей пленарной неделе председательствовать в Раде будет не он.