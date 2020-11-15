По состоянию на 20:00 воскресенья явка избирателей во втором туре местных выборов составила 23,9%.

Об этом сообщила глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская во время онлайн-пресс-конференции.

"По состоянию на 20.00 явка избирателей составляет 23,95%. То есть, она ниже, чем в первом туре голосования", - сказала в воскресенье в ходе онлайн-конференции глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Также по официальным данным ЦИК, по состоянию на 20:00 средняя явка на выборах составила 24%.

"По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 24%", - говорится в сообщении.

Так, по данным ЦИК, явка на мэрский выборах составила:

в Луцке - 25,96%;

в Краматорске - 23,14%;

в Украинке Киевской области - 31,46%;

в Одессе - 25,14%;

в Сумах - 19,02%;

в Херсоне - 20,89%

в Каменец-Подольском - 34,29%.

Всего проголосовали 379 852 избирателя или 24%.

Напомним, во время первого тура выборов 25 октября по состоянию на 20:00 явка составила 35,94% и оказалась самой низкой за всю историю украинских выборов.

Как сообщалось, по состоянию на 16:00 явка во время повторного голосования на выборах мэров украинских городов составила 18,6%.

Сегодня в Украине проходит второй тур выборов в семи городах, включая четыре областных центра - Одессу, Сумы, Луцк и Херсон. "Страна" следит за выборами в Одессе в режиме онлайн.