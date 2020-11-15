В России, где СМИ советуют уйти из YouTube, провели испытания беспилотного грузовика на водородном топливе. Испытания водородного транспорта были организованы отечественной компанией "Эвокарго" на Центральной кольцевой автомобильной дороге в Московской области.



Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу компании-разработчика РИА Новости.



Так, автомобиль оснащен гибридной системой питания: от электрических аккумуляторов и водородных топливных элементов. На одном заряде батареи грузовик может проехать 250 км, если же он полностью заправлен водородом, это даст дополнительные 650-750 км пробега, сообщили в компании "Эвокарго", создавшей грузовик.

"Технологии, на которых построен EVO-1 позволяют снизить себестоимость перевозки на 60% за счет того, что грузовик изначально создавали, как беспилотный, а не переделывали из обычного", - говорится в материале.

В компании добавили, что уже начались первые поставки беспилотников по предзаказу.

Уже со следующего года такие автомобили будут использоваться самой компанией для предоставления сервиса грузоперевозок. "Перевозка грузов с помощью беспилотников, как сервис, выгодна клиентам, у которых, как правило, нет специалистов, готовых к обслуживанию автономного грузовика и управлению им", - отметил глава и основатель "Эвокарго" Андрей Большаков, слова которого передала пресс-служба компании.



Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве планируют построить первый аэропорт для беспилотников. Так, их рынок в Украине стремительно развивается. К концу года он будет достигать примерно 500 млн грн. Потому к 2025 году в столице хотят построить аэропорт для дронов.

Также напомним, что Bentley через 10 лет будет выпускать только электромобили. Так, в рамках стратегии Beyond100 в 2025 году появится первый серийный электромобиль Bentley, а с 2026 года в линейке марки будут представлены одни гибриды и электромобили.





