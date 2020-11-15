Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что опережает кандидата от партии "Действие и солидарность" Майю Санду по числу голосов, отданных на выборах главы государства внутри страны.

Об этом молдавский лидер заявил в ходе пресс-конференции после закрытия избирательных участков в воскресенье, 15 ноября.

"Закрываем этот этап и идем дальше. Благодарю, что были активными и голосовали за президента. Явка рекордная. По нашим оценкам, мы с большим отрывом идем внутри страны (без диаспоры и Приднестровья - Ред.)", - сказал Додон.

Он также заявил, что его команда еще думает над тем, как действовать дальше, добавив, что "главное, чтобы преодолели пандемию, платили пенсии и зарплаты".

"Заявляю, что сделаем все возможное, чтобы не допустить дестабилизации", - сказал президент Молдовы.

Додон призвал своих сторонников и сторонников Санду к спокойствию, отметив, что в ходе предвыборной кампании "было достаточно грязи, теперь - хватит".

Напомним, по результатам экзитпола, победу одержала кандидат от партии "Действие и солидарность", бывшая глава правительства Майя Санду. Она набрала 55% голосов избирателей, а Додон - 45%.

Ранее Додон предположил, что результаты подсчета голосов сложатся не в его пользу, в связи с чем его сторонникам придется "защищать" переизбрание своего лидера.