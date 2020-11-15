Завтра, 16 ноября, погода в некоторых областях Украины будет морозной и снежной, а температура воздуха опустится ниже нуля. В центральных регионах синоптики прогнозируют заморозки.



Об этом говорят данные Укргидрометцентра.



Так, на Западной Украине облачная погода будет держаться весь день. Утром будет дождь, но остальной день пройдет без осадков. Температура воздуха составит + 7...+9 градусов. На Востоке в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Синоптики прогнозируют сильный снег. Температура будет -3...-5 градусов.



В северной части Украины будут пасмурно, однако осадков не будет. Температура воздуха до +1...+3 градусов. На Юге традиционно будет теплее. Синоптики прогнозируют небольшой дождь в первой половине дня. Там температура будет +6...+8 градусов.

В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до +2...+4 градусов.



Ранее "Страна" сообщала, какой будет погода сегодня, 15 ноября. Так, местами ожидается мокрый снег, в центральных и северных регионах будет дождить. В восточных и центральных регионах синоптики прогнозируют ночные заморозки.



Также напомним, что в Сумской и Харьковской области выпал первый снег. Накануне его прогнозировали в местных центрах по гидрометеорологии.











