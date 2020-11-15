В седьмую годовщину Евромайдана - в субботу, 21 ноября, националисты собираются провести автомарш "Майдан - Феофания", чтобы высказать президенту Владимиру Зеленскому, который лечится в больнице "Феофания" от коронавируса, свои претензии.

Об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.

По мнению "Движения сопротивления капитуляции", который выступает организатором акции, Зеленский "крадет европейское будущее".

"Работа НАПК и НАБУ до сих пор не разблокирована из-за бездействия его (Зеленского - Ред.) монобольшинства. 16 декабря мы можем потерять безвиз и другие достижения европейской интеграции", - говорится на странице мероприятия.

Также организаторы обвиняют президента в том, что он хочет осуществить конституционный переворот и узурпировать власть, продвигает капитуляцию, прикрываясь "планом Кравчука", и борется с пандемией коронавируса путем уничтожения малого бизнеса.



"Призываем всех 21 ноября в 14-й собраться на Европейской площади, откуда мы едем в Феофанию, где Зеленский из вип-палаты записывает свои видосики. Если президент к тому моменту оттуда убежит – поедем искать его домой, на дачу, под ОП, если поедет в другую область – наши активисты найдут его и там", - говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы призвали людей выходить на протесты и в других регионах страны.

"Выходите на акции по своим регионам, идите в гости к председателям ОГА. Земля должна гореть под ногами разрушителей государства!", - говорится в сообщении.

Как известно "Движение сопротивлении капитуляции" - это объединение общественных организаций, деятельность которых направлена на противодействие имплементации политической части Минских договоренностей. РОК постоянно обвиняет Зеленского в "зраде" и принимает активное участие в акциях, которые организовывают "правые" организации.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Его госпитализировали в киевскую больницу "Феофания".

Как сообщалось, содержание Зеленского в Феофании обходится в почти 8000 грн в день.