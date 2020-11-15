Депутат Госдумы России Михаил Шеремет предложил создать международную "платформу по деоккупации Украины от внешнего управления".

Так он ответил на инициативу украинского лидера Владимира Зеленского касательно создания "Крымской платформы", на базе которой планируется обсудить вопрос возвращении Крыма в состав Украины.

Об этом в воскресенье, 15 ноября, информирует РИА Новости.



"Киевские власти вынашивают идею о проведении некого крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти", - сказал Шеремет.

Он добавил, что после распада Советского Союза Украина "так и не смогла стать полноценным самостоятельным государством".



"К сожалению, Украину сегодня используют западные заокеанские силы для противостояния с Россией. Они превратили страну и ее многомиллионный народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов, но самое возмутительное здесь то, что нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала", - заявил российский депутат.

Стоит отметить, что Михаил Шеремет родился и вырос в Крыму, в 2010 году вступил в партию "Русское единство" Сергея Аксенова, после чего руководил ее симферопольской организацией. В 2014 году вступил в "Единую Россию", с которой и прошел в Госдуму РФ.

Напомним, во время своего послания Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда занимается созданием нового переговорного формата "Крымская платформа". "Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами. Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие", - заявил тогда глава государства.

Также мы рассказывали о том, как российские депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий уголовное преследование зарубежных политиков, которые призывают вернуть аннексированный Крым в состав Украины.