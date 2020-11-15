Во Франции, где предложили отменить рождественские празднования, в городе Нант расположен один из самых известных соборов. Возле него десятки людей в масках стали на колени с зонтиками под открытым небом, чтобы помолиться и поддержать призывы к восстановлению месс в храмах.



Об этом сообщает международное агентство Reuters.

"Верните нам мессу", - скандировали люди на площади.

« Rendez nous la messe » réclament plusieurs centaines de catholiques réunis sous la pluie place Graslin à #Nantes pic.twitter.com/iJYiFPOtlw — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) November 15, 2020



"Нам очень трудно. Нас будто лишают пищи. Нам нужна духовная пища. Когда нас лишают мессы, это похоже на то, что нас лишают пищи", - сказал Жером Дюшен, активист, который принимал участие в богослужении в Нанте.



Он добавил, что мессы должны возобновиться, поскольку церкви и соборы могут легко реализовать санитарные протоколы по Covid-19, например, организовав достаточное пространство между прихожанами.

Так, в рамках карантина, который вступил в силу 30 октября, большие общественные собрания во всех религиозных местах были запрещены во Франции из-за опасений, что вирус Covid-19 может быстро распространиться в закрытых помещениях.

Ранее "Страна" сообщала, что Франция готовится жить в условиях карантина до лета 2021 года и разрабатывает стратегию действий в условиях пандемии коронавируса. План должен действовать до тех пор, пока не появится эффективная вакцина.



Также напомним, что Франция из-за нехватки мест в больницах начала отправлять своих пациентов с Covid-19 на лечение в Германию. В частности, в Германию планируется отправить пациентов из региона Нор-Па-де-Кале, где в последнее время наблюдается рост заболеваемости Covid-19. Ожидается, что в немецкие медучреждения госпитализируют больных и из других регионов Франции.