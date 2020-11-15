В Краматорске, где на премьеру фильма о войне пришло три человека, правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта возле одного из избирательных участков.



Об этом сообщает пресс-служба местного отделения полиции.

Так, неизвестные подъехали к автомобилю "Газель", который стоял на территории одного из избирательных участков и начали стрелять по нему маркерами с краской.

"В полицию обратился водитель автомобиля "Газель, который стоял возле одной из местных избирательных участков. Мужчина объяснил, что в 12:25 к нему подъехали неизвестные и начали стрелять маркерами с краской", - говорится в материале.

Правоохранители сообщили, что проводят проверку и устанавливают участников события.



Ранее "Страна" сообщала, что на местных выборы-2020 56% избирателей были людьми старше 50 лет. В это же время, молодежь была менее активной - лишь 11% из пришедших на выборы были люди в возрасте 18-29 лет, при том, что в общей структуре избирателей их доля составляет 18%.



Также напомним, что каждый пятый украинец не пришел на местные выборы по состоянию здоровья. Так, для 12% выборы были неинтересны, 10% - проигнорировали голосование из-за эпидемии коронавируса. В 4% не было выборов в их городе/селе, и еще 4% отсутствовали в списках.