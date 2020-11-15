В Киеве, где за сутки зарегистрировали более 900 случаев Covid-19, была приостановлена ​​работа магазина "Эпицентр" на Позняках, который "работал в полном объеме", вопреки "карантину выходного дня".

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Госпродпотребслужбы в своем Facebook.

"Один из примеров, когда согласно информации на зданиях "Эпицентров", они работают онлайн, а на самом деле почти все "Эпицентры" продолжают принимать посетителей. Заказы и расчеты на приобретенный товар осуществляются непосредственно в магазинах", - сообщают в службе.



"Были случаи, когда магазин "Эпицентр", якобы закрытый для посетителей, работает в онлайн-режиме доставки заказов, а люди находятся внутри. По их словам, онлайн заказывают уже внутри заведения.



В частности, совместные контрольные группы провели контроль "Эпицентра" на Григоренко. Он работал полным ходом.



В результате деятельность была остановлена. Была вызвана следственная оперативная группа для фиксации преступления согласно статье 325 ККУ: нарушение правил и норм должностными лицами "Эпицентра" в период "карантина выходного дня".



Материалы с заявлением о преступлении были переданы в Оболонское РУ ГУНП в г. Киев для внесения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований)", - говорится в заявлении ведомства.



Ранее "Страна" сообщала, что большинство "Эпицентров" в Киеве открыли продажу с одной кассы у входа.



Также напомним, что полиция взяла под контроль соблюдение "Эпицентром" карантина выходного дня.