В Молдове завершился второй тур президентских выборов. По результатам экзитпола, победу одержала кандидат от партии "Действие и солидарность", бывшая глава правительства Майя Санду. Она набрала 54,8% голосов избирателей.

За действующего главу республики Игоря Додона, который шел на выборы в качестве независимого кандидата, проголосовали 45,2% молдаван.

Об этом свидетельствуют данные экзитпола компании Intellect Group и организации SPERO.

Избирательные участки закрылись в 21:00 по местному времени (совпадает с киевским). По предварительным подсчетам, ЦИК должен будет официально объявить результаты выборов до 22 ноября включительно, окончательное решение о признании итогов выборов президента Конституционный суд должен принять до 5 декабря.

Примечательно, что явка была рекордной. Участие в голосовании приняли почти 52% избирателей. Это больше, чем во время первого тура. Тогда на участки пришли 42% граждан, имеющих право голоса.

Напомним, в первом туре выборов главы республики Молдова, который прошел 1 ноября, Санду набрала 36,16% (487 635 голосов), а Додон - 32,61% (439 866 голосов).

Как сообщала "Страна", исход противостояния действующего президента Игоря Додона, считающегося "пророссийским", и экс-премьера Майи Санду, с "прозападной" позицией, определит, будет ли новый Майдан в республике и начнется ли обострение в Приднестровье.

Ранее Додон предположил, что результаты подсчета голосов сложатся не в его пользу, в связи с чем его сторонникам придется "защищать" переизбрание своего лидера.