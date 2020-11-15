Сегодня, 15 ноября, в Одессе состоялся второй тур выборов мэра. В него вышли действующий градоначальник Геннадий Труханов и нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик.

Экзитполы показывают диаметрально противоположные данные о победители второго тура выборов мэра Одессы.

По данным экзитпола КМИС, побеждает действующий мэр Геннадий Труханов с 55,1%. У его соперника, кандидата от ОПЗЖ, Николая Скорика - 42,8%.

В тоже время по данным экзитпола, который проведен по заказу 7 канала, обратная картина - у Скорика 50,4%. У Труханова 46,2%.

Отметим, что сегодня второй тур проходил еще в шести украинских городах. Явка была еще ниже, чем на местных выборах 25 октября - а ведь и она была рекордно низкой в истории Украины.

Выборы же в Одессе прошли при фактически заблокированной работе городского теризбиркома. Вчера вечером ЦИК уволил главу ТИК, а сегодня, за полчаса до закрытия участков, назначил ее вновь.

"Страна" следила за ходом голосования в Одессе в специальной текстовой трансляции. Также мы публиковали предвыборный расклад по городу в материале Битва за Одессу.

Труханова на этих выборах поддерживала власть в Киеве, а также "Европейская солидарность" Порошенко.