В Херсоне, где перевернулся рейсовый автобус, на улице Кулика троллейбус №12 протащил по асфальту пенсионерку, которая упала во время выхода из общественного транспорта.



Об этом сообщило местное издание Kherson.net.

"82-летняя женщина во время выхода из троллейбуса споткнулась и упала таким образом, что ее тело лежало на асфальте, а ноги были в салоне троллейбуса. Водитель этого не заметил, закрыл дверь и продолжил движение. Остановился лишь после криков пассажиров в салоне", - говорится в материале.

Так, на место прибыла бригада скорой, которая оказала первую медицинскую помощь женщине. У пенсионерки обнаружили многочисленные гематомы и значительную ссадину на темени.



В издании добавили, что это уже второе происшествие с общественным транспортом на этой неделе.

Ранее "Страна" сообщала, что под Одессой столкнулись два микроавтобуса с пассажирами. После удара пассажир Toyota умер на месте, еще один человек скончался в больнице от полученных травм. Кроме того, четверых человек госпитализировали - водителей и пассажиров.



Также напомним, что во Львове пенсионер после аварии выпал из автобуса на тротуар и умер. Виновникам этого происшествия грозит заключение от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.