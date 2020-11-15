В Австрии, где с 17 ноября ужесточаются карантинные ограничения, власти намерены провести массовое тестирование населения на коронавирус, чтобы сделать празднования на католическое Рождество 25 декабря безопасными.

Об этом в воскресенье, 15 ноября, в эфире ORF заявил канцлер Себастьян Курц.

По словам главы австрийского правительства, он намерен инициировать тестирование "как можно большего числа австрийцев" ближе к концу жесткого карантина, который вводится с 17 ноября и продлится до 6 декабря.

"Мы поддерживаем тесный контакт со Словакией, которая стала первой страной в Европе, которая провела тестирование населения. Это сработало невероятно хорошо", - сказал Курц.

Он добавил что правительство Австрии намерено сделать Рождество максимально безопасным при помощи массового тестирования.

Ранее "Страна" рассказывала, о том какие карантинные ограничения будут введены в Австрии уже со вторника.

Напомним, в начале ноября примерно половина населения 5,5-миллионной Словакии сдала тесты на коронавирус в рамках общенациональной кампании по тестированию на наличие SARS-CoV-2. В свою очередь украинские власти также задумались над перспективой массовой проверки населения на наличие инфекции.