В администрации новоизбранного американского президента США Джо Байдена главной претенденткой на пост министра финансов страны стала член совета Федеральной резервной системы США Лейл Брейнард.

Об этом пишет Financial Times.

Сообщается, что среди других возможных кандидатов на пост министра финансов США, кроме 58-летнй Брейнард, называют экс-главу ФРС Джанет Йеллен, бывшего заместителя министра финансов Сару Блум Раскин, а также СЕО управляющей компании TIAA Роджера Фергюсона.

Как отметило издание, с 1789 года, когда Минфин Соединенных Штатов возглавил Александр Гамильтон, это пост всегда занимали только мужчины.

По информации "Financial Times", первоочередной задачей Брейнард на новом посту стент претворение в жизни обещаний Байдена в плане новых мер поддержки американской экономики.

Напомним, 7 ноября ведущие американские СМИ - ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC - объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги выборов еще не подведены.

Ранее сообщалось, что Джо Байден уже сделал первое назначение в своей администрации.