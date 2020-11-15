Ночью с 14 на 15 ноября на севере Сумской области выпал первый снег, так же как и в Харькове.



Об этом сообщает пресс-служба областного центра по гидрометеорологии на странице в Facebook.

Так, в результате снегопада образовался снежный покров высотой 4-6 см.



"Ночью 15 ноября на севере Сумской области выпал первый снег, образовался покров высотой 4-6 см. На фото Шалыгино, Глуховский район", - говорится в сообщении.





Напомним, 15 ноября синоптики прогнозировали мокрый снег, в центральных и северных регионах - дождь. В восточных и центральных регионах ожидались ночные заморозки.



Также ранее "Страна" показывала фото заснеженных Карпат. Местные жители считают, что зима в регион пришла еще в начале ноября. Температура воздуха держится около -6°С.