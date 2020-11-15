Вакцина от коронавирусной инфекции позволит вернуться миру к нормальной жизни уже к концу 2021 года. Кроме того, лекарство должно снизить передаваемость вируса.

Об этом заявил разработчик вакцины и создатель компании "BioNTech" Угур Сахин, пишет "The Guardian".

По его словам, дальнейшие результаты исследований должны доказать, что вакцина помогает снизить передаваемость вируса, что уменьшит количество новых заражений Covid-19.

"Уверен, что передача вируса от человека к человека будет снижена благодаря такой эффективной вакцине. Возможно, снижение будет не на 90%, а на 50%, но это также может привести к резкому сокращению темпов распространения", - сказал Сахин.

Напомним, ранее в ВОЗ рассказали, когда в Украину поступит первая партия вакцин от коронавируса.

Тем временем в Украине, по состоянию на утро 15 ноября, за сутки зафиксировали 10 681 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это первое понижение после трех дней антирекордов.