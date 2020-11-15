На 89 году жизни скончался профессор клинической физиологии и космической медицины Вадим Березовский, отец бывшего народного депутата от "Европейской солидарности", экс-кандидата в президенты Украины Ольги Богомолец.

Об этом в субботу, 14 ноября, в Facebook Богомолец сообщила в своем Facebook.

"Сегодня в 18:30 не стало папы. Профессор Березовский Вадим Акимович - всегда веселый, неустанный и неутомимый борец за справедливость и долголетие, за освоение космоса, за сохранение парков Киева, за защиту Александровской больницы", - написала экс-нардеп.

Прощание с Березовским состоится 16 ноября на Байковом кладбище, начало церемонии в 12:00.

Вадим Якимович Березовский родился 29 августа 1932 года в Киеве. Учился в Киевском медицинском институте на лечебном факультете. В течение долгих лет его врачебной практики он создал много разработок, написал десятки монографий, а также является автором открытий в области физиологии. В сотрудничестве с патофизиологом Николаем Сиротинина первым в Украине использовал электрохимический метод измерения напряжения кислорода в человеческих живых и лабораторных тканях.

Березовский был лауреатом премии Президиума АН УССР за наработки и внедрение в промышленное производство оксинтензометра – первого в СССР прибора для измерения напряжения кислорода в тканях животных и людей. Вместе с сотрудниками отдела кардиологии создал и запатентовал устройство дискретного измерения систолического и диастолического напряжения кислорода в миокарде.

Ученый также изобрел генераторы искусственного горного воздуха, которые способны обеспечить индивидуальное дозирование нормобарической саногенной гипоксии – приборы "Борей" и "Оротон". Березовский активно выступал против застройки Александровской больницы.

Напомним, недавно от коронавирусной болезни умерла Людмила Переведенцева, теща экс-президента Украины Петра Порошенко.

Также мы сообщали о смерти супруги экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили. Анастасия Островская, по данным следователей, могла умереть в результате халатных действий врачей одной из частных клиник Киева.