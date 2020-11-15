В воскресенье, 15 ноября, количество задержанных во время акций протеста в Беларуси - более 500 человек.



Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".



Так, по состоянию на 17:15 в списке "Весны" уже 520 имен задержанных, список постоянно дополняется.

Подавляющее большинство были задержаны в Минске.

"Задержания происходили в Гродно, Светлогорске, Полоцке и Новополоцке, Гомеле, Пинске, Бресте, Могилеве, Жлобине, Витебске и Бобруйске", - говорится в сообщении.



Ранее "Страна" сообщала, что на протестах в Минске задержали больше тысячи человек. Среди задержанных есть журналисты, белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.



Также напомним, что в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Его противники считают выборы сфальсифицированными.