По состоянию на 16:00 явка во время повторного голосования на выборах мэров украинских городов составила 18,6%.

Об этом в воскресенье, 15 ноября, информирует Гражданская сеть "Опора".

"По информации от наблюдателей ОПОРЫ, во время повторного голосования 15 ноября интегрированная явка избирателей в 7 городах в 16:00 составила 18,6%", - говорится в сообщении.

В "Опоре" напомнили, что во время голосования 25 октября по всей Украине в 16:00 явка составляла 27%.

Напомним, 15 ноября повторное голосование за кандидатов на должность городского головы в общинах с количеством избирателей более 75 000 проходит в городах:

Каменец-Подольский Хмельницкой области (самовыдвиженец Владимир Мельниченко и Михаил Поситко от партии ВО "Свобода");





Краматорск Донецкой области (два самовыдвиженца Александр Гончаренко и Андрей Панков, который является действующим городским головой);





Луцк (Игорь Полищук от партии "За будущее" и Богдан Шиба самовыдвиженец);





Одесса (действующий городской голова Геннадий Труханов от партии "Доверяй делам" и народный депутат Николай Скорик от "Оппозиционной платформы - За жизнь");





Сумы (действующий городской голова Александр Лысенко от партии ВО "Батькивщина" и Вадим Акрепов от "Европейской Солидарности");





Херсон (народный депутат Игорь Колыхаев от "Партии Игоря Колыхаева" Нам здесь жить!" и Владимир Сальдо от партии "Блок Владимира Сальдо").





Украинка Киевской области - (Оксана Кирилюк от партии "Слуга народа" и кандидат от "Европейской солидарности" Александр Туренко)

По данным ЦИК, по состоянию на 13:00 явка на выборах мэров городов составила почти 11%.

"Страна" следит за вторым туром выборов мэра Одессы в обновляемом материале.