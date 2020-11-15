С 16 ноября возобновляется продажа билетов на семь пассажирских поездов "Укрзализныци" с железнодорожных станций Белая Криница и Славута-1.

Соответствующее решение приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, передает пресс-служба компании.

Отмечается, что с 00:01 16 ноября будет открыта продажа билетов на следующие поезда, отправляющиеся со станций Белая Криница и Славута-1:

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 49/50 Киев - Трускавец;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 102/101 Киев - Херсон;

№ 251/251 Харьков - Николаев.

"Напомним, "Укрзализныця" обеспечивает безопасность путешествий по всем направлениям. В частности, строго придерживается масочный режим сотрудников, осуществляется температурный скрининг, дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса и по возможности контролируется наличие масок у пассажиров и прочее", - отметили в компании.

Напомним, неделей ранее "Укрзализныця" вернула в продажу билеты с железнодорожных станций Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча и Шепетовка.

Ранее мы писали о том, как "Укрзализныця" обратилась к правительству с призывом не останавливать движение поездов на карантине, так как это "негативно влияет на эпидемическую ситуацию в Украине".