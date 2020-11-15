Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes, которому сын Шумахера подарил шлем отца, в седьмой раз в карьере завоевал звание чемпиона мира по автогонкам класса "Формула-1".



Об этом сообщает издание Интерфакс-Украина.



Так, досрочный триумф в чемпионате он оформил по итогам прошедшей в воскресенье гонки в рамках Гран-при Турции, где финишировал первым. В личном зачёте Хэмилтон стал недосягаемым для ближайшего преследователя - напарника по команде финна Валттери Боттаса. Тот, в свою очередь, в Турции финишировал 14-м.



Согласно данным издания, Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 гг.



"Выиграв в седьмой раз чемпионат, британец сравнялся по числу титулов с немцем Михаэлем Шумахером. Кроме того, по ходу нынешнего сезона Хэмилтон опередил Шумахера по числу выигранных в карьере Гран-при", - говорится в сообщении.



Вторым на Гран-при Турции пришел мексиканец Серхио Перес из команды Racing Point. Третьим же финишировал немец Себастьян Феттель (Ferrari).



В данный момент у Хэмилтона 307 очков. За три этапа до финиша чемпионата он опережает идущего вторым Боттаса на 110 баллов. На третьей строчке - нидерландец Макс Ферстаппен (Red Bull), 170 очков.

Следующий этап пройдет в Бахрейне через две недели.



Ранее "Страна" сообщала, что еще в августе гонщик "Формулы-1" побил рекорд Шумахера. Хэмилтон поднялся на подиум "Формулы-1" в 156-й раз в карьере. Таким образом пал рекорд немецкого пилота Михаэля Шумахера - он покорил 155 подиумов.



Также напомним, что впервые после начала пандемии на гонку "Формулы-1" в Италии пустили зрителей. Всего места для болельщиков вмещают 2 880 человек на трех трибунах, каждое место было занято все три дня.