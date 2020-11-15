Президент США Дональд Трамп вскоре после поста о фальсификациях отказался признавать победу Джо Байдена на выборах. Об этом он написал в Twitter.

"Он выиграл только в глазах фальшивых СМИ. Я ничего не признаю! Нам предстоит долгий путь. Это были сфальсифицированные выборы!", - написал Дональд Трамп.

В еще одном своем твите Трамп написал: "Сфальсифицированные выборы. Мы победим!"

Напомним, что ранее ТРамп написал, что победу Байдену обеспечила компания Dominion (производителе ПО для голосования Dominion Voting Systems), у которой было неисправное оборудование, а также СМИ, которые замалчивали нарушения.

Как сообщала "Страна", 14 ноября в Вашингтоне прошел марш сторонников Трампа. Десятки тысяч "трампистов". Они съехались в столицу США из разных уголков страны.