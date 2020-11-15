Общее число инфицированных Covid-19 с начала пандемии превысило 54 млн человек и составило 55 006 870 случаев, в то время как в Украине сегодня, 15 ноября, зарегистрирован новый ковид-антирекорд.



Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

Согласно информации, число летальных исходов вызываемых коронавирусом заболеваний в воскресенье превысило один миллион - 1 312 356. Вылечились 34 779 380 человек.



Ранее "Страна" сообщала, что Мексика стала одиннадцатой страной, где зараженных коронавирусом больше миллиона. Ранее более миллиона инфицированных были зарегистрированы в США, Индии, Бразилии, Франции, России, Испании, Великобритании, Аргентине, Колумбии и Италии.



Также напомним, что в Бельгии фиксируют по 200 смертей от коронавируса на протяжении нескольких дней. Так, в промежутке с 4 по 10 ноября в день умирал в среднем 201 заразившейся коронавирусом, сравнительно с прошлой неделей это показывает рост в 20,1%. Большему количеству умерших пациентов были от 75 лет и старше, но часть были молодыми людьми.