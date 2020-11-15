Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 13:00 явка на выборах мэров городов составила почти 11%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства.

"По состоянию на 13 часов средняя явка избирателей на выборах городских голов составляла почти 11%", - говорится в сообщении.

Согласно информации, явка в регионах, по состоянию на 13:00, была такой:

Луцкий городской голова - 10,59%

Краматорский городской голова - 13,00%

Украинский городской голова - 15,38%

Одесский городской голова - 11,68%

Сумской городской голова - 6,92%

Херсонский городской голова - 9,32%

Каменец-Подольский городской голова - 14,28%

Всего из 1 582 689 избирателей, проголосовали 170 569 человек.

Ранее мы писали, что пятая часть участков на местных выборах открылись не вовремя.

Также "Страна" рассказывала, что сегодня в семи городах Украины проходит второй тур местных выборов, на котором будут выбираться городские головы.