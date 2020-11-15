ЦИК обновила данные по явке на выборах мэров
Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 13:00 явка на выборах мэров городов составила почти 11%.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства.
"По состоянию на 13 часов средняя явка избирателей на выборах городских голов составляла почти 11%", - говорится в сообщении.
Согласно информации, явка в регионах, по состоянию на 13:00, была такой:
- Луцкий городской голова - 10,59%
- Краматорский городской голова - 13,00%
- Украинский городской голова - 15,38%
- Одесский городской голова - 11,68%
- Сумской городской голова - 6,92%
- Херсонский городской голова - 9,32%
- Каменец-Подольский городской голова - 14,28%
Всего из 1 582 689 избирателей, проголосовали 170 569 человек.
Ранее мы писали, что пятая часть участков на местных выборах открылись не вовремя.
Также "Страна" рассказывала, что сегодня в семи городах Украины проходит второй тур местных выборов, на котором будут выбираться городские головы.
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