В Украине по состоянию на 13:00 на местные выборы пришли почти 11% избирателей. Фото: Страна

Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 13:00 явка на выборах мэров городов составила почти 11%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ведомства.

"По состоянию на 13 часов средняя явка избирателей на выборах городских голов составляла почти 11%", - говорится в сообщении.

Согласно информации, явка в регионах, по состоянию на 13:00, была такой:

  • Луцкий городской голова - 10,59%
  • Краматорский городской голова - 13,00%
  • Украинский городской голова - 15,38%
  • Одесский городской голова - 11,68%
  • Сумской городской голова - 6,92%
  • Херсонский городской голова - 9,32%
  • Каменец-Подольский городской голова - 14,28%

Всего из 1 582 689 избирателей, проголосовали 170 569 человек.

Ранее мы писали, что пятая часть участков на местных выборах открылись не вовремя

Также "Страна" рассказывала, что сегодня в семи городах Украины проходит второй тур местных выборов, на котором будут выбираться городские головы.

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