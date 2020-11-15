В результате столкновений полиции и протестующих в Перу, которые вышли на улицы после отстранения от должности экс-президента страны Мартина Вискарры, погибли два человека. Еще около сотни пострадали.

Об этом сообщает RPP.

"Два человека погибли и около 100 пострадали в результате столкновений с полицией в ходе многотысячных субботних протестов в Перу на фоне отстранения от должности экс-президента страны Мартина Вискарры в связи с обвинениями в коррупции", - говорится в сообщении.

Около 60 пострадавших находятся в больницах. Причиной этого называют то, что правоохранители при разгоне манифестантов использовали слезоточивый газ.

Протесты в Перу началось после того, как парламент в понедельник проголосовал за отстранение Вискарры от должности президента в связи с обвинениями в коррупции, выдвинутыми в его адрес.

Руководство страной временно перешло к спикеру Конгресса Мануэлю Мерино де Ламе. Он уже принес присягу в качестве нового главы государства.