Президент США Дональд Трамп заявил, что его соперник на выборах президент - Джо Байден - победил благодаря фальсификациям.

Об этом Трамп написал в Twitter, комментируя сюжет телеканала Fox News о победе Джо Байдена.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы. Не было никаких наблюдателей за голосованием и подсчетом голосов", - написал Трамп.

По его словам, победу Байдену обеспечила компания Dominion (производителе ПО для голосования Dominion Voting Systems), у которой было неисправное оборудование, а также СМИ, которые замалчивали нарушения.

Напомним, что 13 ноября американские СМИ заявили, что Байден победил в штатах Джорджия и Аризона, а Трамп - в Северной Каролине и на Аляске. Таким образом, по их данным, кандидат от демократов получает 306 голосов выборщиков (при необходимых для победы 270).

Чтобы вырвать победу Трампу нужно добиться пересмотра результатов голосования сразу в нескольких штатах, что является, очевидно, крайне непростой задачей.

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