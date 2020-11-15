Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines ввел еще одну платную услугу. С 12 ноября 2020 года нужно будет доплатить, чтобы заранее выбрать место в эконом-классе на международных рейсах.

Об говорится в пресс-релизе компании, передает Avianews.

Новые правила действуют для всех новых бронирований, которые включают перелеты, начиная с 1 января 2021 года. На рейсы до этой даты выбор остался бесплатным для стандартных рядов.

Стоимость услуги зависит от протяженности рейса и типа места. Стандартное место стоит от 9 до 39 долларов, место в аварийном ряду или в ряду с увеличенным пространством для ног - от 19 до 109 долларов.

Бесплатно заранее выбирать стандартное место на международных рейсах смогут те пассажиры эконом-класса, которые имеют статус Elit или Elit Plus в программе лояльности Miles & Smiles.

Остальные пассажиры смогут выбрать место без дополнительной платы за 26 часов до вылета или во время онлайн-регистрации. Выбор любых мест в бизнес-классе остался бесплатным.

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