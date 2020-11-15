В воскресенье, 15 ноября, в день выборов президента в Молдавии произошли столкновения представителей оппозиционных сил с правоохранителями.

Об этом сообщает Publika TV.

Инцидент произошел в населенном пункте Варница, когда несколько десятков оппозиционеров, среди которых были действующие депутаты, не подчинились требованиям полиции и заблокировали доступ транспорта к населенному пункту, где распложены участки для голосования.

Оппозиционеры утверждали, что таким образом они препятствуют организованному подвозу избирателей с левого берега (непризнанное Приднестровье - Ред.) Позже к месту инцидента прибыли правоохранители, которые силой начали вытеснять протестующих на обочину, сформировав при этом живой коридор.

Информация о возможных пострадавших пока нет.

В Молдавии начались столкновения оппозиции с силовиками. Видео: YouTube/Publika

Подобные инциденты происходили и во время первого тура выборов президента.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в Республике Молдова стартовал второй тур президентских выборов. Участки будут работать с 07:00 до 21:00.

Как сообщала "Страна", в Молдове накаляются страсти перед схваткой действующего президента Игоря Додона, считающегося "пророссийским", и экс-премьера Майи Санду, с "прозападной" позицией. К назначенному на 15 ноября второму туру президентских выборов кандидаты подходят почти с равными шансами на победу. От исхода голосования зависит, будет ли новый Майдан и начнется ли обострение в Приднестровье. "Страна" разбиралась, что происходит в Молдове накануне второго тура и каковы прогнозы развития событий.