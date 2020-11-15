За сутки в Украине открыли 9 уголовных дел по факту нарушения карантина
В министерстве внутренних дел отчитались о том, что за сутки открыли девять уголовных дел, а также составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.
"За сутки полицейские открыли 9 уголовных дел и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений. Всего зафиксировано 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего на выходных в рейдах участвовало около 20 000 правоохранителей. Они проверили 17 000 предприятий. Приостановили работу 1 355 предприятий, среди которых есть:
- 891 предприятий в сфере торговли и бытового обслуживания;
- 416 мест общественного питания;
- 21 дискотека и ночные клубы;
- 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов;
- 6 ТРЦ;
- 3 заведения, которые предоставляют услуги по размещению лиц (кроме отелей).
Ранее "Страна" писала, что Министр здравоохранения Максим Степанов заразился коронавирусом.
Также мы рассказывали, как прошел первый день "карантина выходного дня" в Украине.