В министерстве внутренних дел отчитались о том, что за сутки открыли девять уголовных дел, а также составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"За сутки полицейские открыли 9 уголовных дел и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений. Всего зафиксировано 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на выходных в рейдах участвовало около 20 000 правоохранителей. Они проверили 17 000 предприятий. Приостановили работу 1 355 предприятий, среди которых есть:

891 предприятий в сфере торговли и бытового обслуживания;

416 мест общественного питания;

21 дискотека и ночные клубы;

18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов;

6 ТРЦ;

3 заведения, которые предоставляют услуги по размещению лиц (кроме отелей).

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