МВД за выходные составило почти тысячу протоколов за нарушение карантина выходного дня. Фото: Страна

В министерстве внутренних дел отчитались о том, что за сутки открыли девять уголовных дел, а также составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"За сутки полицейские открыли 9 уголовных дел и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений. Всего зафиксировано 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на выходных в рейдах участвовало около 20 000 правоохранителей.  Они проверили 17 000 предприятий. Приостановили работу 1 355 предприятий, среди которых есть:

  • 891 предприятий в сфере торговли и бытового обслуживания;
  • 416 мест общественного питания;
  • 21 дискотека и ночные клубы;
  • 18 спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов;
  • 6 ТРЦ;
  • 3 заведения, которые предоставляют услуги по размещению лиц (кроме отелей).

МВД отчиталось о том, как прошли первые карантинные выходные. Скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua

МВД отчиталось о том, как прошли первые карантинные выходные. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

МВД отчиталось о том, как прошли первые карантинные выходные. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что Министр здравоохранения Максим Степанов заразился коронавирусом.

Также мы рассказывали, как прошел первый день "карантина выходного дня" в Украине. 

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