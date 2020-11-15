Министр здравоохранения Максим Степанов, который на днях получил позитивный тест на коронавирус, рассказал, что во время болезни на себе проверит эффективность лечения и работы медицинской системы. Он будет делиться тем, как проходит лечение, в соцсетях.

Об этом глава Минздрава сказал в своем видеообращении.

"Болеть, как и любому, мне не нравится. Однако во всем я стараюсь искать и позитив. Нашел его и сейчас. Все время пандемии я смотрел на ситуацию глазами врачей. Теперь есть возможность пройти эту ситуацию в роли пациента. Оценить и на собственном опыте проверить, как работают наши пути пациента и протоколы лечения", - отметил Степанов.

Он сказал, что будет фиксировать все этапы лечения с командой Министерства здравоохранения и сразу искать пути решения.

"Конечно, каждый день я буду делиться в соцсетях информацией о своем пути пациента. Моя задача - выявлять острые проблемы, и решать их в реальном времени", - подытожил Максим Степанов.

Ранее мы рассказывали, как чувствует себя заболевший министр.

Также мы писали, что глава парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий заявил, что не исключает объявления в Украине полного локдауна. Но утончил, что такой сценарий будет реализован в случае введения протокола сортировки больных Covid-19.