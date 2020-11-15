В одной из румынских больниц, которая принимала зараженных коронавирусом пациентов, вспыхнул пожар. Спасатели говорят о десяти погибших и семи пострадавших.

Об этом сообщает Sky News.

Так, инцидент произошел в Пьятра-Нямц поздно вечером.

"Десять человек погибли в Румынии в результате пожара в отделении интенсивной терапии, где лечили больных коронавирусной болезнью", - говорится в сообщении.

Как позже рассказал пресс-секретарь экстренных служб Ирина Попа, все погибшие были пациентами учреждения. Один из раненых – дежурный врач, который пытался спасти пациентов.

Вероятной причиной возгорания, по словам министра здравоохранения Нелы Татары, стало коротко замыкание. По данному факту уже проводятся следственные действия.

В больнице Румынии для больных коронавирусом вспыхнул пожар. Фото: sky.com

Напомним, несколько дней назад в Печерском районе столицы неизвестные за ночь сожгли сразу три автомобиля.

Также "Страна" рассказывала, что в столице сожгли общественное пространство The Riverbird’s Nest, созданное швейцарским режиссером и сооснователем галереи The Naked Room Марком Вилкинсом.