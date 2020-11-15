В Румынии вспыхнул пожар в коронавирусной больнице, погибли 10 человек
В одной из румынских больниц, которая принимала зараженных коронавирусом пациентов, вспыхнул пожар. Спасатели говорят о десяти погибших и семи пострадавших.
Об этом сообщает Sky News.
Так, инцидент произошел в Пьятра-Нямц поздно вечером.
"Десять человек погибли в Румынии в результате пожара в отделении интенсивной терапии, где лечили больных коронавирусной болезнью", - говорится в сообщении.
Как позже рассказал пресс-секретарь экстренных служб Ирина Попа, все погибшие были пациентами учреждения. Один из раненых – дежурный врач, который пытался спасти пациентов.
Вероятной причиной возгорания, по словам министра здравоохранения Нелы Татары, стало коротко замыкание. По данному факту уже проводятся следственные действия.
В больнице Румынии для больных коронавирусом вспыхнул пожар. Фото: sky.com
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